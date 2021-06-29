Orman yangınına TOMA’lı müdahale

Bursa Nilüfer ilçesinin Yolçatı Mahallesi Tavşanlık mevkiinde saat 17.30 sularında yangın çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA yangına müdahale etti.

Yangının ağaçlara sıçramadan sadece çalılarda olması alevlerin büyümesine engel oldu. Yaklaşık bir dönüm alanda çalılar küle dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. İHA

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