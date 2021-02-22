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Ormanda cinsel organı kesilmiş halde bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bugün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma güçleri, ormanlık alanda cinsel organı kesilmiş olarak bulunan 35 yaşlarındaki kişiyi hastaneye kaldırdı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 22:11, 22/02/2021
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Ormanda cinsel organı kesilmiş halde bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Dereköy’de bu akşam saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alana giden jandarma güçleri cinsel organı kesilmiş 35 yaşlarındaki bir erkeği kanlar içerisinde buldu.

Çağrılan ambulans ve sağlık ekiplerinin yardımı ile Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDA

Saldırgan veya saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığı ve savcılığın olaya el koyduğu belirtildi.

Cinsel organı kesilen şahsın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilirken olay Yatağan ilçesinde büyük tepki yaşanmasına neden oldu.

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