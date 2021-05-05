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Osmaniye’de korkutan orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürülen orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü. 

Güncellenme: 23:36, 05/05/2021
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Osmaniye’de korkutan orman yangını

İlçeye bağlı Farsak köyü kırsalındaki akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle hızla büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale etti.

5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın, birkaç saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Havanın aydınlanması ve soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebenini belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi. DHA

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