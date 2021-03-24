Otel odasında sır ölüm

Şişli, Harbiye, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde iki kişinin hayatını kaybettiği olay geçtiğimiz pazartesi günü ortaya çıktı. İddiaya göre, Hiranur K.(42) ve Muhammet Osman G.(38) geçtiğimiz hafta oda kiraladı. İkili hafta sonu odadan çıkmadı. Pazartesi günü ise odayı boşaltması beklenen çift lobiye inmedi. Otel görevlileri akşam saatlerinde odanın kapısını çaldı. Ancak açan olmadı. Seslenince de cevap alınamayınca, durumdan endişe eden görevliler yedek anahtarla içeriye girdi.

BİRİ YATAKTA DİĞERİ BANYODA ÖLÜ BULUNDU

İçeriye giren otel görevlileri, Hiranur Korkmaz'ı yatak üzerinde, Muhammet Osman Gürlek'i ise banyoda hareketsiz vaziyette buldu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri iki kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cesetler üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir ateşli silah ya da bıçaktan kaynaklı yara izi bulunamadı.

KRİMİNAL İNCELEME BAŞLATILDI

Odada yapılan aramalarda ise uyuşturucu olduğu düşünülen bazı maddeler bulundu. İkilinin uyuşturucu zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, ele geçirilen toz maddeler incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi. İkilinin cesedi ise Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. İkilinin kesin ölüm sebebinin adli tıp uzmanlarının raporları sonrasında kesinlik kazanacağı belirtildi.

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