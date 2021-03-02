Oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin- Antalya yolu üzeri Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki taraf arasında bir gün önce tartışma yaşandı.

Bugün de olayın devamında kimliği belirlenemeyen kişiler otomobille gelerek oto galeriye silahla ateş açtı. O sırada oto galeride bulunan C.T, Z.A ve İ.T yaralanırken, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan İ.T özel hastaneye kaldırılırken, C.T ve Z.A Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Boynundan vurulduğu öğrenilen İ.T, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.