Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ilk iş gününde bahçede oturan halk otobüsü şoförü, otomobille durağa gelen zanlı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 6 El ateş eden zanlı kayıplara karışırken, şoför ise yaralandı.

SOZCU.COM.TR

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Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine bugün yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde bahçede oturduğu sırada kurşun yağmuruna tutuldu.

58 NK 302 plakalı otomobille durağa gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli, Adem Y.’ye kurşun yağdırdı. 6 el ateş eden zanlı, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı,

Adem Y. ise kalçasından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Adem Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)