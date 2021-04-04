Otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Hıdırellez mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 07 AEA 455 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan kontrolde Şahin Öztürkün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlerken, otomobildeki Erkan Y. ve Yusuf A.nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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