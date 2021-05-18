Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Dereiçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle Kars Baraj Gölü'ne devrildi. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta mahsur kaldı.

Durum polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, otomobilde mahur kalan gençlerin imdadına Kars Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Baraj gölüne giren itfaiye erleri otomobildeki gençleri kıyıya çıkardı.

Kıyıya çıkarılan gençler olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)