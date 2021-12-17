Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2’si çocuk 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, aynı aileden 2 yaşındaki Arya Liva D. öldü, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bayat ilçesi İmranlı köyü yakınlarında Köroğlu beli mevkisinde meydana geldi. Melik D. (27) yönetimindeki 20 ABV 670 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da refüje çarparak metrelerce sürüklendi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Melik D. ile yanındaki Cansu D. (29), Meral D. (26), Esma Sude D. (9), Arya Liva D. (2), Aden Elya D. (1) ve Ebrar D. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı. Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Arya Liva D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. DHA

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