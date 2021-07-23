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Otomobil büfeye girdi

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki büfeye girdi.

Güncellenme: 09:09, 23/07/2021
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, karşı yönden dönüş yapan başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi.

Ani manevra ile kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan büfeye girdi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ve büfede hasar meydana geldi. İhbar üzerine, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan daha önce de dört kez aynı büfeye otomobil girdiği öğrenildi. (DHA)

Bahçelievler istanbul kaza otomobil
Yayınlanma Tarihi:08:51,