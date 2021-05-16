Otomobil hırsızları kaza yapınca yakalandı

İddiaya göre, Servet Yıldız saat 14.00 sıralarında, 34 GG 5502 plakalı otomobilinden inerek Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM’de işlem yapmak istedi. O sırada gelen 3 kişi 30 saniye içinde otomobili çalarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis, çalınan otomobili tespit edip peşine takılınca şüpheliler kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Aşırı sürat yapan şüphelilerin kaçtıkları çalıntı otomobil, saat 20.30 sıralarında Birlik Mahallesi Pelin Sokak üzerinde Çağdaş Akın’ın kullandığı 34 DS 7496 plakalı otomobile çarptı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bir evin bahçesine girip park halindeki araca çarparak durabildi. Şüphelilerden ikisi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilirken biri yaya olarak kaçtı.

“30 SANİYEDE ARACIMI ÇALDILAR”

Çalınan otomobilin sahibi Servet Yıldız, şunları söyledi:

* ATM’nin önünden 30 saniyede aracımı çaldılar. Daha sonrasında polis ekiplerinin buraya yönlendiğini gördük. Biz de takip ettik. Geldiğimizde çalınan aracımla karşılaştık.

* Çok sayıda polisi görünce bir anda panikledi galiba hırsızlar. Karşıda duran beyaz araca vurdu. Vurduktan sonra hakimiyetini kaybedip bu tarafa girdi.

* Burada kaçacak yeri olmadığı için bu sefer koşarak kaçmaya başladı. Bu arada mahalle sakinleriyle birlikte hırsızlar yakalandı. Çok şükür yaralanan olmadı sadece maddi hasarımız var.

“BANA ÇARPMASAYDI ÇOCUKLARI EZECEKTİ”

Kaza ile çarptıkları otomobilin sürücüsü Çağdaş Akın şöyle konuştu:

* Yaklaşık 100 kilometre hızla sokak içerisinden çıktı. Ben de 30-40 kilometre civarında falan gidiyordum. Araba karşıma çıktığında hayal gördüğümü sandım.

* Bu hızla sokak arasında böyle bir araç gelemez diye düşündüm. Bana çarpmasıyla beraber ben arabamın kontrolünü tamamen kaybettim. Ondan sonra zaten hırsızlık olayı olduğunu aracın çalıntı olduğunu öğrendim.

* Mahalle sakinlerinin söylediklerine göre aracımın arkasında çocuklar varmış. Bana vurmasa büyük bir ihtimalle arkamdaki çocuklardan birini ezebilirdi. Benim de iki yaşında yeğenim vefat etti. Sonrasında mahalleliden duyduktan sonra vicdanım biraz daha rahatladı.

* Çocuklara bir şey olmuş olsaydı belki daha çok vicdan azabı çekecektim. Cana geleceğine mala gelsin. Ben de bir yaralanma yok, aracımın hava yastıkları patlamasa belki benimle konuşuyor olamazdınız. Ufak tefek ağrılar var ama hastaneye gidince belli olacak.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA