Otomobil hızla çarptı, öldü sanılırken ayağa kalktı

okat'ta sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Nisan ayında SSK kavşağında meydana gelen kaza dikkat çekti. Bir otomobillin hızla çarptığı köpek karşı yöne savruldu.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce yerde sürüklenen köpek, yol ortasında hareketsiz kaldı. Öldüğü sanılan köpek, 1 dakika sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kameralara yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu karşısında meydana gelen kaza da akıllara durgunluk verdi. Park halindeki bir otomobil, hareket ettikten bir süre sonra motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Otomobil sürücüsü aracı ile hızla olay yerinden uzaklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde kameralara yansıyan bir diğer kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı anlar yer aldı. (İHA)