Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden otomobil, aynı yöne giden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Balcı (83) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Balcı’nın cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA