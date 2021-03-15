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Otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 21:24, 15/03/2021
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Otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 16.50 sıralarında Kınık-Soma karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Kınık’tan Soma yönüne giden maden işçisi Emrah İçke (35) yönetimindeki 35 BP 045 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

İçke’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ediz yönetimindeki 35 AKG 484 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Emrah İçke ile araçta bulunan arkadaşları Tayfun İndirik (34) ve İlhan Merdim (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, Uğur K. (21) ağır yaralandı.

Kamyon şoförü Mustafa Ediz (51), kazayı yara almadan atlatırken Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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