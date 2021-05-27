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Otomobil takla attı, 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Siverek-Diyarbakır karayolunda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 aylık bebek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 11:14, 27/05/2021
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Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 07 AHZ 749 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden oldukları öğrenilen sürücü Nurettin Toprak ile Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 8 aylık Aleyna Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Bebek Diyarbakır kaza otomobil Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:10:51,