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Otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı

Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosikletli kurye Yunus Ö. (24), ağır yaralandı.

Güncellenme: 17:51, 22/05/2021
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Otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen caddeye hatalı dönüş yapan Mehmet E. (33) yönetimindeki otomobil, kurye Yunus Ö.’nün kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Yunus Ö., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yunus Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet E. gözaltına alındı. DHA

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