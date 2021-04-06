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Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı

Samsun'da otomobiliyle şarampole takla atan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Metin K. yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:38, 06/04/2021
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Otomobiliyle şarampole yuvarlanan uzman çavuş yaralandı

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Samsun- Ordu karayolunun 40.kilometresinde meydana geldi. Metin K. idaresindeki otomobille Çarşamba ilçesinden Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek Uğur K. yönetimindeki otomobilin ön sol kapı kısmına çarptıktan sonra savrularak yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.

Yaralanan araç sürücüsü Metin K. (27) 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin K.’nn Bingöl Jandarma Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yaptığı ve memleketi Samsun’a izne geldiği öğrenildi. (İHA)