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Feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü

Isparta'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, çarpışmanın şiddetiyle minibüs ikiye bölündü.

Güncellenme: 22:17, 21/07/2021
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Feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gönen Gölbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Can Ö. yönetimindeki 34 SN 3171 plakalı otomobil ile Mehmet Ö.’nün kullandığı 52 BC 247 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün motor bölümü ayrılarak savrulurken, sürücü Mehmet Ö. ve aynı araçtaki Gülüşan Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

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