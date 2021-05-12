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Otomobille çarpışan traktör 3 parçaya bölündü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı traktör 3 parçaya ayrıldı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 21:52, 12/05/2021
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Otomobille çarpışan traktör 3 parçaya bölündü

Kaza, Süleymanpaşa – Malkara yolu üzerinde Otmanlı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden İslam Kır yönetimindeki 59 KD 175 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cemil İlhan'ın kullandığı 59 DE 815 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, traktör de 3 parçaya bölündü. Sürücü Kır ile otomobilde bulunan Karansıllı Mahallesi Muhtarı Kenan Gönül yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan traktör sürücüsü Cemil İlhan, “Otmanlı kavşağına doğru iniyordum, araç arkadan vurdu” diye konuştu. İHA

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