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Otomobille muhtarlığı yıktı, kazadan sonra kaçtı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlığa çarptı. Muhtarlıkta hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 23:47, 05/07/2021
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Otomobille muhtarlığı yıktı, kazadan sonra kaçtı

Kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı alt yolda meydana geldi. Salihli yönünden Kula istikametine seyir halinde olan 45 AVV 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Gaziler Mahalle Muhtarlığı’na çarptı.

Kaza sonucunda muhtarlık duvarı yıkılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.C.S. (27) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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