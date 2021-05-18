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Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle bir otomobilin lastiği söküldü, aküsü fırladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:41, 18/05/2021
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Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamete giden O.A. yönetimindeki 38 LR 636 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 38 JZ 044 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik bariyerinin de devrildiği yolda güvenlik önlemi alırken, yolu da trafiğe kapattı.

Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayrıca, kazanın şiddetiyle otomobiller kullanılamaz hale gelirken, 38 JZ 044 plakalı otomobilin lastiği söküldü, aküsü fırladı. Kazaya karışan otomobiller yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Kayseri Kocasinan otomobil Polis Sağlık Sanayi trafik