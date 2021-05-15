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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Sivas’ın Suşehri ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Güncellenme: 18:15, 15/05/2021
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi Balkara köyü yolu üzerinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 58 SC 307 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki otomobil, viraja geldikleri sırada kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA

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