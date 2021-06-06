Otopark işletmecisi evinde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Park Sokak'ta otopark işletmeciliği yapan 29 yaşındaki Kaan Can'ın yakınlarının telefonlarına yanıt vermemesi üzerine yakınları eve geldi. Yedek anahtarla içeri giren Can'ın yakınları, genci yatağında hareketsiz vaziyette buldu.
Sağlık ekipleri ve polise bilgi verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, uzun süredir bacağından sağlık sorunu yaşadığı belirtilen Kaan Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç işletmecinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.