Otostop çekerek bindiği araçta kâbusu yaşadı

Alınan bilgilere göre, H.G. Mardin’den Diyarbakır’a gitmek için yol kenarında otostop çekerek bir aracı durdurdu. Belirli bir süre sonra araç benzin almak için benzin istasyonunda durduğu esnada araçta bulunan 4 şahıs H.G.’ye silah doğrultarak üzerinde bulunan 10 bin lira ile 2 adeti cep telefonunu gasp etti.

Olayı haber alan Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede bulunan kamera ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç belirlendi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın sahibi olan şirket üzerinden kiralayan şahısların kimlik bilgileri öğrenildi.

Aracın üzerinde bulunan takip sisteminden aracın Mardin merkezde öğretmenevi civarında hareket halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu araç ve 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların olayda kullandığı tabanca ile bir adet döner bıçağına el konulduğu, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3’ünün sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı, bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi. (İHA)