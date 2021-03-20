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Otoyolda araç alev alev yandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Güncellenme: 22:31, 20/03/2021
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Otoyolda araç alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda Dörtyol istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan K.Y. idaresindeki hafif ticari otomobil Özerli viyadüğü yakınlarında seyir halindeyken aniden alev alarak yanmaya başladı.

Araç sürücüsü ve yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine otomobilde çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen otomobil yangını çevrede ve otoyolda kısa süreli paniğe neden oldu. İHA

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