Öz kızının cinsel istismar iddiasıyla suçladığı baba serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki bir kadının 7 yaşında iken öz babası olan inşaat ustası 55 yaşındaki G.A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını, cinsel saldırılarını 20 yıl boyunca tehdit ve şiddet uygulayarak sürdürdüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“EVLENDİKTEN SONRA DA SÜRDÜRDÜ”

Evli ve 4 çocuk babası G.A.’nın, kızı evlendikten sonra cinsel saldırılarını sürdürdüğü iddia edildi.

Cinsel saldırıya maruz kalan iki çocuklu annenin kardeşleri ve annesinin desteği ile altı ay önce jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve 4 çocuk babası şahsın biri yüzde 90 engelli olan çocuklarına da şiddet uyguladığı, iki ay önce de engelli çocuğunun parmaklarını kırdığı iddia edildi.

DELİLLER YETERLİ GÖRÜLMEDİ

55 yaşındaki G.A. bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, delil yetersizliği nedeni ile sadece cinsel saldırı suçundan 5 yıl 7 ay ceza aldı ancak cezanın ertelendiği ve serbest kaldığı açıklandı.

ANNESİ DE BOŞANMA DAVASI AÇTI

İstismar mağduru kadın ile annesi ve kardeşleri, sanığın sadece taciz değil, tecavüz eyleminde de bulunduğunu belirterek bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirtirken annenin de kocasından boşanmak için dava açtığı belirtildi.

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