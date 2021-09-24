Özel ambulans şoföründen isyan: Minibüsler bizden daha öncelikli

Usulsüz çakar ve emniyet şeridi denetiminde mavi şeritli hasta nakil araçlarına da ceza kesilmesi, özel ambulans şoförlerini isyan ettirdi. Mevzuata göre, mavi şeritli hasta nakil araçlarının, kırımızı şeritli ambulanslarda olduğu gibi geçiş üstünlüğü hakkı bulunmuyor.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trafikteki denetimlerde emniyet şeridini kullanan ve çakarları açık vaziyette giden mavi şeritli özel hasta nakil ambulanslarına da ceza yazılması özel ambulans şoförlerini isyan ettirdi.

Trafikte ticari araç olarak değerlendirilen ve kırmızı şeritli ambulanslardaki ayrıcalıklardan yararlanamayan ambülans şoförleri bu durumun düzeltilmesini istiyor. Mevzuata göre, mavi şeritli hasta nakil araçlarının, kırımızı şeritli ambulanslarda olduğu gibi geçiş üstünlüğü hakkı bulunmuyor.

“HAREM-GEBZE MİNİBÜSÜ BİZDEN DAHA ÖNCELİKLİ”

İstanbul’da 6 yıl özel ambulans şoförlüğü yapan Gökhan Aşıkçı, bu duruma bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz özel ambulansız ve özel ambulanslara hiç bir şekilde diğer ambulanslara tanınan hak tanınmıyor. Mesela aracımızda bizim hasta dahi olsa emniyet şeridi, kırmızı ışık gibi ayrıcalıklardan biz yararlanamıyoruz. Yararlandığımız zaman da sorgusuz sualsiz direkt trafik cezası yiyoruz. Polislerin bize açıklaması da şu oluyor, ‘siz özel ambulanssızın ticari araç gibi görünüyorsunuz, o yüzden bu ayrıcalık size tanınmıyor’ Ama belediyenin, hastanelerin tüm mavi şeritli ambulansları rahat rahat emniyet şeridinden de gidiyor, kırmızı ışıkta da geçiyor, lakin özel ambulanslar geçemiyor, çünkü biz ticari olarak yapıyormuşuz bu işi. Sonuçta ambulansız, onlarla aynı denetime tabi tutuluyoruz, aynı donanıma sahibiz.

Bizim tek derdimiz, hastamız varken de, hasta almaya gidiyorken de biz ne emniyet şeridi kullanabiliyoruz ne de diğer ambulanslara tanınan haklardan yararlanabiliyoruz. Ambulans bu ya, Harem-Gebze minibüsü gidiyor emniyet şeridinde biz gidemiyoruz. Harem-Gebze minibüsü bizden daha öncelikli. Bu duruma artık bir düzenleme getirilsin. Benim kendi istediğim şey, trafik polisleri çevirsin gerçekten suistimal ettiğini anladığı kişilere istediği cezayı uygulasınlar ama gerçekten bir hasta almaya gidiyor veya hastası varsa buna da ceza kesilmesin. Yani bir otobüsün, çakarlı olan aracın gittiği yoldan ambulans da gidebilsin. Biz onu istiyoruz. Acil servis ambulansının haklarından biz de yararlanmak istiyoruz.” dedi.

“ÇOĞU ÖZEL AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN YÖNETMELİKTEN HABERİ YOK CEZA GELİNCE HABERİ OLUYOR”

Daha önce kendisine iki adet ceza yazıldığını belirten Aşıkçı, “Polisin çevrilmesiyle gelen ceza bin 300 küsür, arkamdan polisin yazdığı ceza ise 600 lira. Çoğu özel ambulans şoförü yönetmelikten haberi yok. Polis kendisine ceza yazınca durumdan haberi oluyor. 112 acil sağlık ekibinin bile yetişemediği yerlerde özel ambulanslar yollanıyor. Trafik kazalarında da özel ambulanslar müdahale eder. Çünkü biz dışarıda devamlı aktif ve hareketli olduğumuz için biz yardımcı oluruz, hastanelere biz götürürüz hiç bir ücret talep etmeden ama bir insanın hayatını kurtarmaya çalışalım derken kendimiz zararlı çıkıyoruz.” şeklinde konuştu.