Palalı Sabri’nin kardeşi çatışmada vuruldu

Beşiktaş, Ortaköy'de dün saat 14.00 sırlarında 2 grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Kuruçeşme sahilindeki aynı yapı içerisinde bulunan 3 eğlence mekandan birinin işletmecisi ve mülk sahipleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli otomobille kaçmak isterken silahlarıyla birlikte yakalandı.

PALALI SABRİ'NİN KARDEŞİ YARALANDI

Yaşanan olayda yaralananlar arasında, Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Talimane’de eylemcilere palayla saldırdığı için “Palalı Sabri” olarak bilinen Sabri Ç'nin kardeşi Mehmet Ali Ç.'nin de bulunduğu öğrenildi. Karnına, bacağına ve ayaklarına 4 kurşun isabet eden Mehmet Ali Ç.'nin Kuruçeşme sahilinde bir eğlence mekanı işlettiği ve yaralılardan birinin de çalışanı olduğu öne sürüldü. Diğer 2 yaralıdan birinin karın boşluğundan diğerinin ise bacağından yaralandığı da belirlendi.

DÖRT GÖZALTI

Olayla ilgili ilçe ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Tedavi altına alınan şüphelilerden birinin de taburcu edildiği ve emniyete götürüldüğü belirtildi.