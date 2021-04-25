Pandemi leyleklere yaradı

Orta ve Güney Afrika'dan ülkemize gelen leyleklerin önemli bir popülasyonun yaşadığı Aydın'ın Büyük Menderes Havzası'nda leylek sayımı yapıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) her yıl Nisan ayında 17 ilçe 104 köyde yaptığı sayım 4 günde tamamladı. Cami kubbesi, ağaç, ev ve elektrik direklerine yapılan platformlarda yuva yapan leylek sayısının Covid-19 pandemi sürecinde arttığı belirlendi.

Son sayımlarda 386 yuvada, 772 olan leylek sayısı, 447 yuvada 894 olarak tespit edildi. Normalleşme olduğu takdirde, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, EKODOSD ve elektrik şirketinin katkılarıyla leylek yavrularının halkalaması yapılacak.

LEYLEKLERİN ÇOĞALMASI ZİRAİ İLAÇLARI AZALTIR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, leylek sayısındaki artmasının tarımda zirai ilaçların azalmasına katkı yapacağını söyledi.

Leyleklerin korunmasının insanların korunmasını ve doğal dengenin devamlılığını sağlayacağını söyleyen Sürücü, “Çiftçilerin tarlalarını sürmeye başladığı bu dönemlerde, leylekler traktörlerin arkasında gezinir, beslenir. Bir leylek ailesinin, bir üreme döneminde binlerce böcek, çekirge, yüzlerce kurbağa, balık, fare, sıçan, yılan ve benzeri tarım zararlısı olarak kabul gören canlı türü ile beslendiği düşünüldüğünde, çiftçilere ne kadar faydası olduğu görülür. Leyleklerin çoğalması tarımda kullanılan zirai ilaçların azalmasına yol açacak” diyerek leyleklerin korunmasının bir bakıma insanların korunmasını ve doğal dengenin devamlılığını sağlayacağını kaydetti.

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