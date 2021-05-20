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Pandemi nedeniyle ertelenen İBB Meclisi toplanıyor

Covid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle nisan ayı oturumları iptal edilen İBB Meclisi’nin mayıs ayı oturumları 24 Mayıs’ta başlıyor.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 15:16, 20/05/2021
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Pandemi nedeniyle ertelenen İBB Meclisi toplanıyor

İBB Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, İBB'nin başvurusu ve İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmişti. Nisan ayında salgın önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen meclis oturumları, mayıs ayında gerçekleştirilecek.

İBB Meclis Müdürlüğü, mayıs ayı meclis oturumlarının 24 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.  Duyuruda “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yayınladığı 27.04.2021 tarihli genelge uyarınca  Büyükşehir Belediyesi Meclis çalışmalarının 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü pandemi önlem ve kurallarına uygun şekilde olağan akış ve gündemiyle yapılabileceği bildirilmektedir” denildi.

İMAMOĞLU FAALİYET RAPORUNU SUNACAK

Pandemi nedeniyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek meclis oturumlarında İBB'nin 2020 yılı faaliyet raporu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunulacak. Oturumlarda İBB Meclisi'nin birinci ve ikinci başkanvekilleri, katip üyeleri, komisyon üyeleri ve encümen üyeleri seçimleri yenilenecek.

İSKİ VE İETT'NİN FAALİYET RAPORLARI DA OYLANACAK

Mayıs ayı oturumları sırasında İBB'nin bağlı kuruluşları İETT ve İSKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporları da oya sunulacak. İSKİ Genel Kurulu'nda yeni su tarifesi de belirlenecek.

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