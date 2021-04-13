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Pandemi nedeniyle kapalı olan türbeye ziyaretçi akını

İstanbul'da Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni corona virüsü önlemleri kapsamında ziyarete kapattı. Ancak kapalı olmasına rağmen türbenin önü ziyaretçi akınına uğradı. Kapalı olmasının kendilerine engel olmadığını söyleyen vatandaşlar, dualarını edip sirke ve şeker dağıttı.

Güncellenme: 18:16, 13/04/2021
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Her yıl kalabalık manzaralara sahne olan Fatih ilçesindeki Oruç Baba Türbesi, belediye tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Türbenin girişlerine demir bariyerler konuldu. Buna rağmen türbeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapı önünde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar kapı önünde Kur’an-ı Kerim okurken, bazıları ise türbenin demirlerine bez bağladı. Dualarını eden vatandaşlar, sirke ve şeker dağıttı.

HERKESİN DİLEĞİ SAĞLIK

Türbenin kapalı olduğunu bilmediğini söyleyen Meryem Serindereli, “Heyecanla geldik ama bu yıl kapalıydı. Bilmiyorduk kapalı olduğunu. Ramazanın ilk günü diye geldik. Kapalı olması fark etmez. Yine duamızı ettik. Dileğimizi tuttuk. Sağlık diledim. Bu hastalıkları Rabbim durdursun diye dua ettim” dedi.

Çiçek Çelik ise, “Pandemi, hastalık, sağlık, mutlu huzurlu bir süreç diledim. Evlatlarımızla sağlıkla geçsin diye dua ettim” diye konuştu.

Gelen herkese sirke dağıtan Mesude Ertuğrul, “Sağlık diledik ne dileyelim başka. Baksanıza sağlığımız günden güne kötüye gidiyor. Allah inşallah tez zamanda kurtarsın bizi. Kapalı olsun burası fark etmez. Allah kabul eder. Sonuçta içine girmek önemli değil” dedi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:08,