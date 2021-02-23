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Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

Beyoğlu'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Güncellenme: 09:55, 23/02/2021
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Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.’den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı.

Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. (DHA)

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