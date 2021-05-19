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Parkta tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parkta tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 23:37, 19/05/2021
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Parkta tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçakladı

Olay, saat 18.30 sıralarında Atalar Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Tuncay D. (19) ile arkadaşı H.K. (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Tuncay D. yanında getirdiği bıçakla H.K.’yi göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Tuncay D. ve yanındaki kuzeni Ayhan D.’yi İnönü Caddesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan iki kişinin sabah saatlerinde H.K.’nin kardeşi ile kavga ettiği, taraflar arasında bu nedenle husumet yaşandığı öğrenildi. DHA

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