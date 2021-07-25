‘Patpat’ devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çobanlar ilçesine bağlı Kaplıcalar yolunda meydana geldi. Medine Alaka yönetimindeki patpat adı verilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen araç vinç yardımıyla çıkarılırken, ters dönen aracın altında kalan Medine Alakanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan A.A. (17) ise ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Medine Alakanın cansız bedeni otopsi için Afyon Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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