Patronunu 4 bin TL için öldürmüş

Arnavutköy, Hadımköy'de 28 Nisan'da yaşanan olayda hakkında dolandırıcılıktan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan Sertaç Yorga, pompalı tüfekle öldürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Sertaç Yorga'nın hakkında arama kaydı olduğu için aylar önce kiraladığı çiftlikte hayvancılık yapmaya başladığı öğrenildi.

‘MESUT' ADINI KULLANDI

Arama kaydı olduğu için köylülere kendi adını Mesut olarak tanıtan Yorga’nın şüphelinin, köy dışına da ağabeyinin kimliğiyle çıktığı öğrenildi. İşleri iye giden Yorga'nın Türkmenistanlı İkram Shohrat'ı(34) yanında yardımcı olarak aldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri cinayeti Türkmen uyruklu İkram Shohrat'ın işlediğini tespit edince, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Shohrat yapılan araştırmalarda, cinayet sonrasında işe başladığı farklı bir çiftlikte gözaltına alındı.

MAAŞ ALACAĞI İDDİASI

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, öldürdüğü patronunuyla tartıştıklarını ve işten atıldığını söylediği belirtildi. İddiaya göre, Shohrat çiftlikten ayrıldı. Ancak 4 bin lira maaş alacağı kaldı. Olaydan bir gün önde eski patronunu arayan şüpheli parasını hazırlamasını gelip alacağını söyledi.

Çiftliğe gittiğinde ise yeniden tartışma yaşandı. Shohrat'ın iddiasına göre patronu kendisine tabanca doğrulttu. Bunun üzerine duvardaki tüfeği alarak Sertaç Yorga'ya ateş etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İkram Shohrat, tutuklandı.