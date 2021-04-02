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Pavyon sevdası coronayı unutturdu

Bursa'da son bir ayda korona virüs rakamları iki katına çıkması ve şehir yüksek riskli kırmızı kategoriye girmesine rağmen kısıtlama kurallarına uyulmuyor. Şehir merkezinde kaçak bir gece kulübüne baskın yapan polis 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesti.

Güncellenme: 10:43, 02/04/2021
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Dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Caddesi üzerinde yasaklara rağmen faaliyetine ara vermeden devam ettiği öğrenilen meyhaneye baskın düzelendi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü içeride bulunan vatandaşlara kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.
Öte yandan son dönemlerde hızla tırmanışa geçen vaka sayılarına aldırış etmeyen vatandaşların meyhanedeki rahat tavırları görenlere “bu kadar da olmaz” dedirtti.
Baskında 8 kişiye kısıtlamaya uymadıkları için 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Bodrum katı kaçak işletilen işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (İHA)

bodrum Bursa Emniyet korona Osmangazi para Polis
Yayınlanma Tarihi:10:30,