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Pencereden içeriye bakma kavgası! Taşlar sopalar havada uçuştu

Antalya'da 2 kişinin, Fırat ve Arzu A. çiftinin giriş kattaki evine pencereden baktığı iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Güncellenme: 00:26, 05/04/2021
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Pencereden içeriye bakma kavgası! Taşlar sopalar havada uçuştu

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 530 Sokak üzerinde meydana geldi.

4 katlı apartmanın giriş katında oturan Fırat ve Arzu A. çifti, iddiaya göre Emircan Ç. ile soyismi öğrenilemeyen Mert adlı kişinin evlerine baktığı iddiasıyla tepki gösterdi.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

Taraflardan Emircan Ç. ve arkadaşı Mert, bir süre sonra 7-8 arkadaşlarını çağırdı. Taş ve sopalarla gelen grup, evin önünde Fırat ve Arzu A. çiftini darbetti. Fırat A. ve Emircan Ç. başlarından, Arzu A. ise kolundan yaralandı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı kullanırken, yaralı 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

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