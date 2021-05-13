Pendik’te feci kaza: 4 kişi ağır yaralı

Kaza Ankara Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İçerisinde üç kişinin bulunduğu pikap araç, iddiaya göre süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen 2’si çocuk biri hamile bir kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan pikaptaki üç kişiye vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

“KAÇTILAR AMA VATANDAŞLAR YAKALAMIŞ”

Kazanın hemen ardından yaşanan panik, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar görülürken, pikaptan inen kişilerin kaçmaya başladıkları ve bu sırada vatandaşlar tarafından kovalandıkları yer aldı.

Kazadan sonra olay yerine gelen bir kişi, “Sesi duyduk ondan sonra gördük. Durağa çarpmış ondan sonra da buraya gelmiş. Olaydan sonra kaçtılar ama vatandaşlar yakalamış” dedi.

Bir başka görgü tanığı, “Durakta duruyorlardı, anne, baba ve 2 çocuğu. Oradan gelince durağa girdi ve havaya fırlattı” şeklinde konuştu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından pikap aracın plakasını sökerek olay yerinden kaçan 3 kişiden birinin polisin çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA