Pendik’te feci kaza! Freni boşalan otobüs TIR’a çarptı

Kaza, Kurtköy Mahallesi Hızır Bey Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, otobüs sürücüsü Mustafa Topal, cadde üzerinde seyir halindeyken aracın frenleri boşalınca yol üzerinde bulunan lojistik firmasına ait park alanında bulunan ve dorse plakası 35 AKE 928 olan TIR’a arkadan çarptı.

Yaşanan kaza sonrası otobüs şoförü Mustafa Topal iki araç arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücü Topal'ı kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

“ŞOFÖRÜ KURTARMAYA ÇALIŞTIK”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Recep Palas, “Yolun başından gelen otobüs duramadı ve burada duran TIR’a çarptı. Şoför içerisinde sıkıştı. Otobüsün yan camından girerek şoförü kurtarmaya çalıştık. Otobüsün alana geldiği esnada hızla gelen aracı görünce hızla uzaklaştı” diye konuştu.