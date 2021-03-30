Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pendik’te yangın alarmı devreye girdi, alt geçidi su bastı

İstanbul Pendik'te Marmaray durağında sistem arızası nedeniyle yangın alarmı bir anda çalıştı, istasyonun altında bulunan iş yerlerini su bastı.

Güncellenme: 18:50, 30/03/2021
HaberlerGünün İçinden

Olay, saat 15.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, Yüksek Hızlı Tren istasyonunda yangın söndürme sisteminde oluşan arıza nedeniyle yangın alarmı çalıştı. Bir anda alt geçitte bulunan 6 iş yerini su bastı.

İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için uğraşırken alt geçit ve Marmaray Pendik İstasyonu 1 saat 40 dakikalığına kapatıldı.

Alt geçidi kullanamayanlar, Sancak Köprüsü’nden geçişlerini sağladı. Bir süre sonra, alt geçit ve istasyon kullanıma açıldı.

Dükkan sahiplerinden Basri Şaşmaz, “Patlama sesi geldi, sonra oluk oluk su akmaya başladı. Kimseyi bulamadık, biri geldi ‘akıllı sistem patladı’ dedi. Biri ‘yanlışlıkla alarma basıldı. Kimse bir cevap vermedi’ dedi” ifadelerini kullandı. DHA

İlginizi ÇekebilirMısırlı bir işadamının villasında yangınMısırlı bir işadamının villasında yangın
istanbul patlama yangın
Yayınlanma Tarihi:18:28,