Pendik’te yangın alarmı devreye girdi, alt geçidi su bastı

Olay, saat 15.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, Yüksek Hızlı Tren istasyonunda yangın söndürme sisteminde oluşan arıza nedeniyle yangın alarmı çalıştı. Bir anda alt geçitte bulunan 6 iş yerini su bastı.

İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için uğraşırken alt geçit ve Marmaray Pendik İstasyonu 1 saat 40 dakikalığına kapatıldı.

Alt geçidi kullanamayanlar, Sancak Köprüsü’nden geçişlerini sağladı. Bir süre sonra, alt geçit ve istasyon kullanıma açıldı.

Dükkan sahiplerinden Basri Şaşmaz, “Patlama sesi geldi, sonra oluk oluk su akmaya başladı. Kimseyi bulamadık, biri geldi ‘akıllı sistem patladı’ dedi. Biri ‘yanlışlıkla alarma basıldı. Kimse bir cevap vermedi’ dedi” ifadelerini kullandı. DHA