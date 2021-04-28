Personel aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İlk kaza Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde meydana geldi. Ali Yılmaz K. yönetimindeki 35 NME 16 plakalı otomobil ana yoldan ‘U’ dönüşü yapmak isterken, Ali E. yönetimindeki 48 ABF 174 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Ali Yılmaz K. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Birsel K. ve komşuları Fatma İ. ile 48 ABF 174 plakalı araçta bulunan Atiye D., Burcu K. ve Ali E. yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Atiye D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FETHİYE'DE DEREYE UÇTULAR

Günün ikinci kazası ise Fethiye, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S. idaresindeki 48 AEZ 678 plakalı otomobil Karataş mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmenboğazı Deresi’ne uçtu. Suya gömülen otomobilden Ali S. ile Elifnaz Ö. Kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarak aracın üstüne çıkmaya başardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri iki kişiyi araç üzerinden kurtardı. Sağlık ekibince ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil ise bir vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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