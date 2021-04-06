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Phishing şebekesine operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:07, 06/04/2021
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Phishing şebekesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal mühendislik ve phishing (sahte site, link vb.) yöntemler kullanarak çok sayıda kişiyi dolandıran, sosyal medya sitelerinde bankaların logolarını taklit edip reklam vererek, bu reklamlar aracılığıyla sahte sitelere erişim sağlayan bir şebeke tespit etti.

DOKUZ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Vatandaşların bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra yine vatandaşları banka görevlisi gibi arayarak bankacılık bilgilerini ele geçiren suç şebekesin yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkna ederek dolandırdıkları vatandaşların hesaplarındaki paraları üçüncü şahısların hesaplarına göndererek haksız kazanç elde eden dokuz şüpheli yakalandı.