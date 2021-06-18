‘Pısırık’ tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı

Geçen yıl 29 Aralık’ta Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, işçi Y.K., apartman aidatının ödenmesi konusunda eşi A.K. ile tartıştı. İddiaya göre A.K.’nin eşine “Sesin bana mı çıkıyor, pısırık” diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma büyüdü.

Kavgaya dönen olayda Y.K., eşinin boğazını sıkarken, A.K.’de kendisini savunmaya çalıştı. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda çift hakkında ‘basit yaralama’ suçundan karşılıklı 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müşteki sanık çift hazır bulundu.

DURUŞMADA ŞİKAYETLERİNİ ÇEKTİLER

Duruşmada şikayetini geri çeken A.K., “Bina yönetimi fazla para istedi. Kocama, ‘Sürekli bana mı sesin çıkıyor, pısırık’ dedim. Tartıştık. Şikayetçi değilim” dedi.

Sanık Y.K. de eşinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, “Olay günü bana ‘pısırık’ dedi. Bu yüzden tartıştık. Aramızda arbede oldu. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık çifte, ‘basit yaralama’ suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240’ar TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA