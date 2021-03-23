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Pişkin hırsız kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz bir kişi, tekstil malzemesi bırakan aracın açık olduğunu fark edip, içindeki telefonu çaldı. Kameraya yansıyan hırsızın rahat ve pişkin tavırları görenleri şaşırttı.

Güncellenme: 14:05, 23/03/2021
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Olay, 20 Mart Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Serkan Küçük isimli esnaf, tekstil malzemesi bırakmak için atölyeye geldi.

Hafif ticari aracını park eden Küçük, daha sonra malzemeleri atölyeye taşımaya başladı. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen genç bir şahıs, aracın açık olduğunu fark edip, beklemeye başladı.

Yaklaşık bir dakika bekleyen ve Küçük'ün atölyenin içine girdiğini gören şahıs, aracın içindeki yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki telefonu çaldı. Bu sırada durumu gören başka bir esnaf, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsıza tepki gösterdi, fakat şahıs duruma aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. (İHA)

Cumartesi istanbul Tekstil
Yayınlanma Tarihi:13:57,