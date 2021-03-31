Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak

Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekildi.

YILLARCA BEKLEDİ

Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon'un Yomra Belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi.

Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu. Dönemin Belediye Başkanı tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbeti 3 yıl sonra netleşti.

PİDE SALONU OLACAK

Bir dönem yaptığı açıklamalar ile uçağın başlarına bela olduğunu belirten Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçağın kaderini belirlediklerini açıkladı. Uçağı almak için yaklaşık 4 aydır proje hazırlayan 3 yatırımcı ile mutabakata varılırken, sahile taşınacak uçak pide salonu olarak hizmet verecek. Abdülkadir Bektaş, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcılar tarafından alınan uçak, eksiklikler tamamlandıktan sonra ilçedeki sahil bölümüne taşınacak. Yaklaşık 4 milyon TL'lik yatırımla bundan sonra pide salonu olarak hizmet verecek olan uçağın kokpit bölümünde bu kez pilot kaptan değil pide ustası oturacak. Pistten çıktığında dünya gündeminde günlerce yer alan uçağın ilçenin sembolü haline gelmesi hedefleniyor. (İHA)