PKK/KCK operasyonu: 11 kadın tutuklandı

PKK/KCK’nın kadın yapılanması TJA mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen kişilere yönelik 5 Nisan’da düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Hakimliğe çıkarılan 24 şüpheliden 11’i tutuklandı, 12’si adli kontrol ve biri ev hapsi kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)