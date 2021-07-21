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Plajda denize giren 2 kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, cankurtaranların hizmet vermediği Tuzağzı sahilinde denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 17:20, 21/07/2021
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Plajda denize giren 2 kişi boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Babalı Mahallesindeki Tuzağzı sahilinde meydana geldi. Cankurtaranların hizmet vermediği sahilde denize giren Nihal G., Kardelen G. ve Atakan G. bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, cankurtaranlara bildirerek zor durumdaki kişileri kurtarmak için suya girdi.

Yaklaşık 10 dakika mesafedeki Cebeci Halk Plajından gelen cankurtaranlar ile birlikte sudan bilinci kapalı şekilde çıkarılan Nihal G., ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardelen G. ve Atakan G.’nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Denizden çıkarılan 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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