Polis 6 ay takip etti; bahis çetesi çökertildi

İstanbul merkezli 3 ilde, yasa dışı sanal bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık eden şüphelilere yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Uzmanların, ülkemizde milyarlarca lira vergi kaybına sebep olduğunu belirttiği yasa dışı bahis konusuna yönelik bu sabah gerçekleştirilen baskında 7 şüpheli yakalandı.

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Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri 6 ay önce futbol ve diğer spor dallarına sanal bahis oynatan ve para yurt dışına para transferi sağlayan bir şebeke belirledi. Şebekenin çökertilmesi için teknik ve fiziki takip çalışması yapan siber polisi 8 şüpheli tespit etti.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan araştırmaların ardından İstanbul, Ankara ve Antalya’da bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskında 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız silahla çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

PARA, KIBRIS ÜZERİNDEN AVRUPA ÜLKELERİNE TRANSFER EDİLİOR

Uzmanlar ülkemizde milyarlarca lira vergi kaybına sebep olan yasadışı bahis siteminde şebekelerce elde edilen paraların Kıbrıs üzerinden Avrupa ülkelerine transfer edildiğini belirtiyor.