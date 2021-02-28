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Polis atla gezdi, ceza yazdı

İstanbul Maltepe'de atlı polis ekipleri evlerinin önü yerine sahilde evcil hayvanlarını gezdirerek sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar hakkında idari işlem uyguladı. 

Güncellenme: 21:01, 28/02/2021
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Polis atla gezdi, ceza yazdı

Maltepe Sahili’nde polis ekipleri atlı denetim yaparak vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Evcil hayvanlarını evlerinin önü yerine sahilde gezdirenler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

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