Polis atla gezdi, ceza yazdı

Maltepe Sahili&#8217;nde polis ekipleri atlı denetim yaparak vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.. . Evcil hayvanlarını evlerinin önü yerine sahilde gezdirenler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulandı.. . . . İlginizi ÇekebilirUmursamadılar, keyiflerine baktılar. İlginizi ÇekebilirVaka sayılarının tırmandığı kentte denetimler yetersiz kaldı. &nbsp;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6287415}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/polis-atla-gezdi-ceza-yazdi-6287415');aip2('newsArticle', {"identifier":6287415,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/polis-atla-gezdi-ceza-yazdi-6287415/","headline":"Polis atla gezdi, ceza yazdu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/28/iecrop/ceza-dha21_17286132_16_9_1614535187-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-02-28 21:01:14","dateModified":"2021-02-28 21:01:45","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":2338}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/polis-atla-gezdi-ceza-yazdi-6287415/');