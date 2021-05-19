Polis baltalı kocayı etkisiz hale getirdi

Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasından kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki aile içi kavga vakasına gitti.

İhbardan hemen 5 dakika sonra 17.30 sıralarında olayın yaşandığı Akpınar Mahallesi’ne giden polis ekipleri beklenmedik bir olayla karşılaştı. Suriye uyruklu eşi H.A.’ya baltayla saldıran B.S.’yi sakinleştirmek isteyen polis, öfkeli kocanın saldırısına uğradı.

Polis ekipleri kendilerine baltayla saldıran B.S.’yi korkutmak amacıyla havaya iki el ateş açtı. Polis, uyarı atışına rağmen balta ile saldıran B.S.’nin ayaklarına doğru ateş açtı.

Ayağından yaralanan S.B., bu kez de evinin deposundan aldığı bıçakla polise saldırdı. Çok sayıda polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen koca, tedavisi yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. H.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA